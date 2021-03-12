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12.03.2021  17:26   

Игорь Терехов поддержал инициативу создания районных центров семьи

Центры семьи, которые будут предоставлять комплексную поддержку многодетным семьям, планируют создать в каждом районе Харькова.


//city.kharkov.ua
С таким предложением к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову обратилась глава общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА» Юлия Ибрагим во время встречи в городском совете. 
 
По ее словам, из-за отсутствия необходимых знаний многие родители допускают серьезные ошибки в воспитании детей, вследствие чего у детей появляется асоциальное поведение. 
 
«Те проблемы, которые мы сейчас имеем с насилием, наркоманией и другими асоциальными явлениями, в большинстве случаев являются результатом того, что родители не научились быть родителями. Они не умеют воспитывать своих детей, видеть их проблемы. Вместо того, чтобы выслушать, прибегают к запугиванию, что является большой ошибкой. Поэтому в каждом районе города необходимо создать центры, которые бы давали комплексную поддержку семьям, которые в этом нуждаются. Нужно проводить занятия с психологами, организовывать тренинги, чтобы научить родителей, как правильно организовывать досуг своих детей, как предотвращать появление негативных привычек и т.д.», - сказала Юлия Ибрагим. 
 
В свою очередь Игорь Терехов отметил, что это очень важная инициатива, которую городская власть обязательно поддержит. 
 
«Действительно, так случается, что иногда многодетными родителями становятся, не став при этом отцами и матерями. Это очень важный вопрос. Тем более сейчас, когда прокатилась волна детских суицидов, а на улицах города продолжают распространять наркотики. Нам предстоит выполнить очень много работы, однако в каждом районе города такой центр обязательно должен появиться», - сказал Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, центры семьи, харьков
 
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