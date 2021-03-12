12.03.2021 17:26

Игорь Терехов поддержал инициативу создания районных центров семьи

Центры семьи, которые будут предоставлять комплексную поддержку многодетным семьям, планируют создать в каждом районе Харькова.



//city.kharkov.ua

С таким предложением к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову обратилась глава общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА» Юлия Ибрагим во время встречи в городском совете.

По ее словам, из-за отсутствия необходимых знаний многие родители допускают серьезные ошибки в воспитании детей, вследствие чего у детей появляется асоциальное поведение.

«Те проблемы, которые мы сейчас имеем с насилием, наркоманией и другими асоциальными явлениями, в большинстве случаев являются результатом того, что родители не научились быть родителями. Они не умеют воспитывать своих детей, видеть их проблемы. Вместо того, чтобы выслушать, прибегают к запугиванию, что является большой ошибкой. Поэтому в каждом районе города необходимо создать центры, которые бы давали комплексную поддержку семьям, которые в этом нуждаются. Нужно проводить занятия с психологами, организовывать тренинги, чтобы научить родителей, как правильно организовывать досуг своих детей, как предотвращать появление негативных привычек и т.д.», - сказала Юлия Ибрагим.

В свою очередь Игорь Терехов отметил, что это очень важная инициатива, которую городская власть обязательно поддержит.

«Действительно, так случается, что иногда многодетными родителями становятся, не став при этом отцами и матерями. Это очень важный вопрос. Тем более сейчас, когда прокатилась волна детских суицидов, а на улицах города продолжают распространять наркотики. Нам предстоит выполнить очень много работы, однако в каждом районе города такой центр обязательно должен появиться», - сказал Игорь Терехов.