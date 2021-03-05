Игорь Терехов: Незаконные строения должны быть снесены

Встреча секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова с жителями дворов по ул. Кошкина состоялась сегодня, 5 марта, в Слободском районе.
Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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