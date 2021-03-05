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05.03.2021  22:20   

Игорь Терехов: Незаконные строения должны быть снесены

Встреча секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова с жителями дворов по ул. Кошкина состоялась сегодня, 5 марта, в Слободском районе.


//city.kharkov.ua
Местные жители подняли вопрос о сносе гаражей в районе дома №4. По их словам, все эти строения были построены самовольно, к тому же под ними размещены инженерные коммуникации.
 
Как сообщил Игорь Терехов, все гаражи, которые являются временными сооружениями, то есть без фундамента, будут снесены. Соответствующее решение уже принято исполкомом Харьковского городского совета.
 
«Когда наступит теплая погода, все незаконные строения будут демонтированы, останутся только те строения, на которые у владельцев есть официально оформленное право собственности», - отметил Игорь Терехов.
 
По его  словам, на месте демонтированных самостроев будут установлены скамейки, спортивные тренажеры, детская площадка, а также будут отремонтированы внутриквартальные дороги и тротуары.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, встреча с жителями, харьков, незаконные постройки
 
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