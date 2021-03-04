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04.03.2021  11:50   

В Харькове создали приложение для записи в «Прозрачный офис»

Посетители Центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» могут зарегистрироваться на прием с помощью мобильного приложения «PQService».


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте социальной политики, пользователи операционной системы «Android» могут скачать приложение здесь, а «iOS» - по этой ссылке. После авторизации на телефон будут приходить напоминания о запланированных визитах в центр «Прозрачный офис».

Отметим, что также записаться на визит в «Прозрачный офис» можно на сайте центра или по телефонам: (057) 725-03-33; (099) 725-03-33; (098) 725-03-33; (063) 725-03-33. 
 
Напомним, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 граждане принимаются в центрах только по предварительной записи. Также посетители обязательно должны быть в защитной маске или респираторе.
Источник:   ХГС
 Тэги:  прозрачный офис, приложение, харьков
 
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