В Харькове создали приложение для записи в «Прозрачный офис»

Посетители Центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» могут зарегистрироваться на прием с помощью мобильного приложения «PQService».
Как сообщили в Департаменте социальной политики, пользователи операционной системы «Android» могут скачать приложение здесь, а «iOS» - по этой ссылке. После авторизации на телефон будут приходить напоминания о запланированных визитах в центр «Прозрачный офис».
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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