28.02.2021 17:05

Игорь Терехов: Я буду требовать от правоохранителей жестко реагировать на распространение наркотиков

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов в очередной раз обратится к правоохранительным органам с просьбой экстренно реагировать на все случаи распространения наркотических веществ.



city.kharkov.ua

Об этом Игорь Терехов сообщил сегодня, 28 февраля, после встреч с жителями Московского района.

Многгие харьковчане жаловались на то, что во дворах ищут «закладки», работают места по продаже алкоголя на разлив, и попросили секретаря городского совета помочь решить проблему наркомании.

«Есть вопросы жилищно-коммунального хозяйства - это наша компетенция. Мы их обязаны решать для комфортной жизни харьковчан. Но есть совершенно другая группа вопросов, которым не уделяют должного внимания. Я буду обращаться к начальнику Главного управления МВД Украины в Харьковской области, если нужно - бить во все колокола, потому что ситуация с распространением наркотиков, которая сложилась в Московском и других районах города, - катастрофическая. Я спросил у людей о том, знают ли они своего участкового, и мне однозначно ответили, что нет, и куда бы они не обращались, ничего не происходит. Поэтому я буду требовать от правоохранительных органов жесткого реагирования», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что в 2019 году в Харькове была принята программа по противодействию распространению наркотиков «Чистый город». Коммунальные службы закрашивают надписи на фасадах с адресами наркомагазинов, была создана интерактивная карта с местами, где распространяются наркотики.