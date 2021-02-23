23.02.2021 19:52

Игорь Терехов: «Коксохим» травит харьковчан, будем добиваться закрытия завода

Встреча с инициативной группой харьковчан, посвященная ситуации вокруг коксового завода «Новомет» (бывший «Коксохим»), состоялась сегодня, 23 февраля 2021 года, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что завтра на сессии планируется принять обращения к Президенту Украины, Верховной Раде и Генеральной прокуратуре с требованием прекратить деятельность предприятия, которое игнорирует требования законодательства и продолжает делать вредные выбросы в атмосферу.

«Завод совершенно не обращает внимания на людей. Из нескольких районов города люди жалуются, что просто нечем дышать, ведь ночью, когда работает предприятие, его выбросы превышают все экологические нормы. Более того, горожане начинают заболевать, и это нас очень тревожит. На местном уровне мы не можем закрыть завод, поскольку у нас нет таких полномочий. Поэтому мы будем требовать от высшего руководства страны вмешаться в ситуацию и наконец прекратить работу завода», - отметил Игорь Терехов.

Он также напомнил, что в 2020 году вместе с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом встречался с руководством предприятия, которое обещало установить фильтрационные установки, но так и не выполнило своих обещаний.

«Они обещали, но попросту всех обманули. Сейчас мы уже пошли в суд, чтобы разорвать с заводом договор аренды земли и взыскать около 2,5 млн грн долга за аренду. Это не укладывается в голове: они травят харьковчан, обманывают и игнорируют всех, не платят за землю - ситуация просто вопиющая», - подчеркнул Игорь Терехов.