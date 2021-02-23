23.02.2021 16:21

Игорь Терехов провел личный прием граждан

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 23 февраля, встретился с жителями разных районов Харькова.



ХГС

С вопросами по поводу ремонта домов, дорог, сетей, жилищных проблем, оказания материальной помощи к нему обратилось более 30 человек.



В частности, по просьбам жильцов заменят окна в подъезде дома по ул. 23 Августа, 42, выполнят ремонт входной группы подъезда №7 по ул. Барабашова, 38 и ряд других работ в жилом фонде. На следующий год запланирован ремонт внутриквартальных дорог в районе ул. Гиршмана, 17 и пр. Тракторостроителей, 107.



Сотрудница Октябрьского трамвайного депо обратилась с предложением установить санузлы для работников общественного транспорта на остановках «Зірка», «602 м-н», «Пр. Победы», «Основа». Игорь Терехов поддержал предложение и отметил, что также будет способствовать ремонту кровли в цеху депо.



Также секретарь городского совета встретился с пайщиками недостроя по ул. Большой Панасовской. Игорь Терехов отметил, что город будет помогать в решении проблемы в силу своей компетенции.



Кроме того, Игорь Терехов напомнил, что город продолжает оказывать содействие малообеспеченным харьковчанам, многодетным семьям, детям-сиротам, которым нужно жилье.



«Все программы, которые работали в предыдущие годы по доступному жилью, молодежному кредитованию, будут сохранены в полном объеме», - подчеркнул Игорь Терехов.