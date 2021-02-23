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23.02.2021  16:21   

Игорь Терехов провел личный прием граждан

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 23 февраля, встретился с жителями разных районов Харькова.


ХГС

С вопросами по поводу ремонта домов, дорог, сетей, жилищных проблем, оказания материальной помощи к нему обратилось более 30 человек.

В частности, по просьбам жильцов заменят окна в подъезде дома по ул. 23 Августа,  42, выполнят ремонт входной группы подъезда №7 по ул. Барабашова, 38 и ряд других работ в жилом фонде. На следующий год запланирован ремонт внутриквартальных дорог в районе ул. Гиршмана, 17 и пр. Тракторостроителей, 107.

Сотрудница Октябрьского трамвайного депо обратилась с предложением установить санузлы для работников общественного транспорта на остановках «Зірка», «602 м-н», «Пр. Победы», «Основа». Игорь Терехов поддержал предложение и отметил, что также будет способствовать ремонту кровли в цеху депо.

Также секретарь городского совета встретился с пайщиками недостроя по ул. Большой Панасовской. Игорь Терехов отметил, что город будет помогать в решении проблемы в силу своей компетенции.

Кроме того, Игорь Терехов напомнил, что город продолжает оказывать содействие малообеспеченным харьковчанам, многодетным семьям, детям-сиротам, которым нужно жилье.

«Все программы, которые работали в предыдущие годы по доступному жилью, молодежному кредитованию, будут сохранены в полном объеме», - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, личный прием, харьков
 
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