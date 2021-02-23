Харьков возвращает себе «Металлист»! - Игорь Терехов

Об этом сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на свой официальной странице в Фейсбук.
Он отметил, что в ближайшее время вместе с Александром Ярославским более подробно расскажут о возрождении «Металлиста».
"Харьков возвращает себе «Металлист»! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать «ЕВРО-2012» и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!
Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины!
Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к «большому футболу». Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый «Металл» не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство.
В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении «Металлиста». И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", - написал Игорь Терехов.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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