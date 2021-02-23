23.02.2021 16:05

Харьков возвращает себе «Металлист»! - Игорь Терехов

Об этом сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов на свой официальной странице в Фейсбук.



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Он отметил, что в ближайшее время вместе с Александром Ярославским более подробно расскажут о возрождении «Металлиста».

"Харьков возвращает себе «Металлист»! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать «ЕВРО-2012» и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!

Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины!

Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к «большому футболу». Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый «Металл» не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство.

В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении «Металлиста». И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", - написал Игорь Терехов.