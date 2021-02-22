22.02.2021 15:41

Игорь Терехов провел заседание рабочей группы, созданной для поддержки предпринимателей

В рабочую группу вошли представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, депутатского корпуса городского совета.



//city.kharkov.ua

Заместители городского головы и директора департаментов выступили с информативными докладами и ответили на вопросы участников. По итогам встречи было предложено создать Фонд поддержки предпринимателей и Офис развития малого и среднего бизнеса, а также выпускать информативные видеоролики для представителей отрасли.

Как сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, городской совет понимает, в каких сложных условиях оказался бизнес в связи с пандемией COVID-19 и карантинными ограничениями, поэтому оказывает поддержку предпринимателям. В Харькове для второй группы плательщиков единого налога установлена ставка ЕН в размере 10%, или 600 грн. В то время как Налоговым кодексом предусмотрена максимальная ставка налога на уровне 20%, или 1 200 грн. Кроме того, было прекращено начисление арендной платы и пени по договорам аренды коммунального имущества для субъектов хозяйствования, деятельность которых была ограничена или запрещена на период карантина. Также в городском совете индивидуально рассматривают каждое обращение промышленных предприятий о снижении арендной платы за землю.

Как отметил Игорь Терехов, также в Харькове проанализируют систему оказания административных услуг, в т.ч. для предпринимателей, чтобы оптимизировать ее и понять, какие сервисы могут стать бесплатными.

«Мы понимаем, что выживание бизнеса – проблема номер один для всех городов, которая должна решаться на уровне государства. Тем не менее мы создали рабочую группу, и я хотел бы расширить ее состав. Считаю, что мы должны облегчить жизнь предпринимательской среды. Для нас очень важно, чтобы предпринимательство в городе развивалось и бизнес никогда не чувствовал себя ущемленным», - отметил Игорь Терехов.

Он поручил отработать все предложения предпринимателей в течение месяца и в случае необходимости вынести решения на сессию городского совета.

Отметим, что подобные встречи планируют проводить регулярно.