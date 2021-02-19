19.02.2021 18:10

Игорь Терехов о проблемах ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры, предвыборные обещания

О сфере ЖКХ в городе, развитие транспортной инфраструктуры и не только. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов дал развернутое интервью одному из интернет-изданий.

Обо всем, что касается работы коммунальных служб, как единого механизма, работающего для комфортной жизни горожан. О личном, о выборах и о дальнейших планах развития города. Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов дал интервью одному из украинских интернет-изданий . Первый вопрос был о городских проблемах и приоритетность их решения.

- Болезненная проблема, которая есть у всех городов - это ЖКХ. На это есть ряд объективных причин, в частности связанных с недополучением разницы в тарифах. Эта проблема нарастает. Получается так, что мы не можем существенно инвестировать в ЖКХ - теплосети, водоканал и старые дома. Это и утепление фасадов, замена окон, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений и внутренних коммуникаций. Это требует значительных средств, и один бюджет Харькова при желании покрыть такие расходы не может, тем более за короткий период времени. Мы смотрели, чтобы в бюджете средства были распределены равномерно не только на ЖКХ, но и на придомовые территории, ведь их тоже надо приводить в порядок.

Вторая проблема, по мнению Игоря Терехова, это транспортные развязки, транспортная инфраструктура, связанная с парковками, с огромным трафиком в городе. Он отмечает, что количество автомобилей ежегодно увеличивается, и нужно совсем по-другому организовывать движение, транспортных магистралей, парковок, которым в свое время не уделялось должного внимания, из-за чего центр города с офисными и торговыми помещениями буквально забит автомобилями.

- У нас более продуманная стратегия и есть многое, что нужно воплотить для организации движения. Тем более что Харьков расположен так, что центр надо соединить с Салтовкой, например, а это район - 300 000 населения, пожалуй, самый большой район в Украине, коротким путем, чтобы уменьшить трафик. Здесь проблема, потому что генплан Харькова разработан со времен СССР. Добавилась хаотичная застройка на рынке Барабашова имени АВЭК. Должны сделать так, чтобы там прошла дорога, которая соединит центральную часть города со спальными районами. Третья проблема касается не только Харькова, но и всего мира - это медицинское обслуживание, относительно локдауна.

Среди вопросов и предвыборные обещания. Журналиста интересовало, были ли заложены в бюджет города их выполнение.

- Абсолютно всех! Все, что мы обещали, что мы говорили, при формировании бюджета были полностью учтены. Прежде всего вопросы ЖКХ, развитие придомовых территорий, достройка зоопарка. Более того, сегодня формируется областной бюджет, мы тоже настаиваем на тех приоритетах, которые мы видим.

Были вопросы и относительно долгов Харькова. И почему они образовались.

- Харьков имеет один из самых устойчивых кредитных рейтингов среди городов Украины. Лишним доказательством этому является то, что мы имеем огромный портфель кредитов от разных банков, начиная от Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ. Никто бы нам не дал 320 млн. евро на строительство и обновление подвижного состава метро и достройку депо, если бы было хоть на йоту сомнение, что мы не сможем погасить эти кредиты. Любой экономически сильный и мощный мегаполис в мире всегда работает с кредитами. Город - это живой организм. Допустим, вы управляете компанией, то вы же смотрите платежный баланс? Прежде всего должна быть экономика. И вы видите, что сегодня можете взять кредит и выпустить облигации муниципального займа, а завтра не можете, потому что пойдет превышение и дисбаланс, и не сможете платить. Здесь так же. Мы должны согласовывать каждую ссуду с Минфином. А там полностью проверяют баланс платежей. Поэтому, можно говорить по-разному, но мое мнение таково, что мы обязаны использовать кредиты под инфраструктурные проекты.

Игорь Терехов отметил, что именно инфраструктурные проекты в приоритете, если стоит цель развивать город. Это не только комфорт и безопасность для горожан, а и существенно повышает капитализацию Харькова.