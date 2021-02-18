Главная Новости Власть Игорь Терехов об уникальном Урбан-центре: Такие проекты мы будем поддерживать и в дальнейшем (ФОТО)
18.02.2021  16:19   

Игорь Терехов об уникальном Урбан-центре: Такие проекты мы будем поддерживать и в дальнейшем (ФОТО)

В парке Машиностроителей построят крупнейший в Восточной Европе урбан-центр.


//city.kharkov.ua
В рамках ревитализации харьковского парка Машиностроителей там будет построен урбан-центр.
 
Об этом сегодня, 18 февраля, на встрече с исполяющим обязанности Харьковского городского головы Игорем Тереховым сообщил руководитель общественной организации «Центр уличных культур» Егор Матюхин.
 
По его словам, проект поддерживают профильные министерства Кабинета министров Украины и Агентства США по международному развитию (USAID).
 
«У нас есть концепция крупнейшего в Восточной Европе урбан-центра. Когда мы презентовали его в Латвии, то там его назвали «городом уличных культур». Действительно, в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, базы для тренировок, для теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год», - отметил Егор Матюхин.
 
Игорь Терехов подчеркнул, что город заинтересован в том, чтобы такой центр появился в Харькове, поскольку он будет мощным магнитом для молодежи и станет одним из значимых мест для популяризации здорового образа жизни.
 
«Парк Машиностроителей очень удобно расположен между двумя станциями метро, и поэтому не будет никаких проблем добираться туда. Уверен, что очень много детей и молодежи захочет стать частью этого движения, ведь это спорт, азарт, развитие, интересный досуг. А мы, как городская власть, решаем еще одну важную задачу - убираем подростков с улицы, прививаем им философию здорового образа жизни, уберегаем от дурного влияния и препятствуем вовлечению их в наркоманию. Поэтому такие проекты мы будем поддерживать и в дальнейшем», - отметил Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, урбан-центр, харьков, парк артема, парк машиностроителей, молодежь, спорт, уличные культуры
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Власть Игорь Терехов о проблемах ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры, предвыборные обещания 18.02 Общество Игорь Терехов встретился с инициаторами проведения чемпионата мира по уличным культурам 18.02 Власть Игорь Терехов: Кредиты помогают Харькову развиваться
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 