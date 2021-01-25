25.01.2021 07:45

Игорь Терехов прокомментировал ситуацию с перекрытием дорог на ХТЗ

Секретарь Харьковского горсовета обратился руководству «Харьковоблэнерго», которое обещало в ближайшее время вернуть свет в дома жителей ХТЗ.



// city.kharkov.ua

Об этом Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале.

«Я знаю, что сегодняшняя (24 января – прим. ред.) акция протеста вызвана двумя причинами. Первая – уже разрешается, и авария на сетях «Харьковоблэнерго», из-за которой там нет света, решается. Я обратился руководству этой частной – акцентирую на этом, частной – компании, и там обещали мне в ближайшее время вернуть свет в дома жителей ХТЗ. Место аварии уже найдено, там работают специалисты и в течение двух часов, как меня информируют, ситуация нормализуется.



Вторая проблема сложнее. Часть домов ХТЗ по электроэнергии «запитаны» через Станкостроительный завод, который испытывает сейчас финансовые трудности. Люди хотят получать электричество напрямую от частной компании «Харьковоблэнерго», но для выполнения техусловий ХОЭ каждая квартира должна выложить немалую сумму, в среднем – до десяти тысяч гривен.



Я понимаю, что для многих жителей этих домов – это неподъемная сумма за переподключение к электричеству. И хотя городские власти с точки зрения закона не причастны к взаимоотношениям потребителей электроэнергии и частной компании «Харьковоблэнерго», я на этой неделе займусь решением этой проблемы. В ближайшие дни я пойму его алгоритм, встречусь с жителями ХТЗ, проведу переговоры с руководством ХОЭ и – уверен – результат будет в пользу горожан.



За Харьков! За харьковчан!», – написал он.