21.01.2021 19:37

Игорь Терехов объявил 22 января в Харькове днем траура

В связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам, 22 января 2021 года объявлено днем траура в городе Харькове.



//city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.