Главная Новости Власть Игорь Терехов объявил 22 января в Харькове днем траура
21.01.2021  19:37   

Игорь Терехов объявил 22 января в Харькове днем траура

В связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам, 22 января 2021 года объявлено днем траура в городе Харькове.


//city.kharkov.ua
Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
 
Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, траур, харьков
 
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