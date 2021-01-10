10.01.2021 14:12

Игорь Терехов поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 10 января 2021 года, поздравил с днем рождения Владимира Бабаева - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



//city.kharkov.ua

«Благодаря Вашему опыту и компетентности возглавляемый Вами университет динамично развивается и готовит современные кадры, способные решать различные задачи, стоящие перед обществом и государством.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в ответственной работе. Пусть Ваш богатый практический опыт, неисчерпаемая энергия и оптимизм способствуют осуществлению всех Ваших планов, а жизнь будет наполнена любовью родных и поддержкой коллег и друзей!» - говорится в поздравлении.chini/