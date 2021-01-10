Игорь Терехов поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 10 января 2021 года, поздравил с днем рождения Владимира Бабаева - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.
Дух свободомыслия позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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