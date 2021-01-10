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10.01.2021  14:12   

Игорь Терехов поздравил с днем рождения Владимира Бабаева

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сегодня, 10 января 2021 года, поздравил с днем рождения Владимира Бабаева - Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.


//city.kharkov.ua
«Благодаря Вашему опыту и компетентности возглавляемый Вами университет динамично развивается и готовит современные кадры, способные решать различные задачи, стоящие перед обществом и государством.
 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения в ответственной работе. Пусть Ваш богатый практический опыт, неисчерпаемая энергия и оптимизм способствуют осуществлению всех Ваших планов, а жизнь будет наполнена любовью родных и поддержкой коллег и друзей!» - говорится в поздравлении.chini/
Тэги:  терехов, поздравление, харьков
 
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