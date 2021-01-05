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05.01.2021  19:03   

Игорь Терехов: Мы выведем «Харьковские теплосети» на новый уровень

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» должно стать рентабельным.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 5 января 2021 года, в ходе брифинга заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.  По его словам, задача городской власти - вывести коммунальное предприятие «Харьковские теплосети» на новый уровень. 
 
Игорь Терехов напомнил, что сегодня своим распоряжением он уволил Сергея Андреева с должности генерального директора «Харьковских тепловых сетей» из-за неудовлетворительной работы предприятия.
 
«Тот запуск тепла, который был осуществлен в городе, когда я вместе с главами администраций и с подчиненными Андреева в том числе сутками занимался запуском тепла, меня не устраивает. То, что сегодня у нас часть домов постоянно находятся в аварийных ситуация, нет горячей воды, порой не поступает тепло, и мы в ручном режиме все это устраняем, меня не устраивает. Меня не устраивает то количество аварийных незакрытых разрытий, которое сегодня есть в Харькове. По всем этим вопросам меня не устроила работа господина Андреева, поэтому он был уволен», - сказал Игорь Терехов.  
 
Игорь Терехов отметил, что для выведения предприятия из кризиса требуется команда хороших кризис-менеджеров, которая уже формируется. 
 
«Я отдаю себе отчет, что мы это делаем во время отопительного сезона. Я понимаю риски, поэтому мы возьмем только профессионалов. Техническая часть, которая сегодня руководит этим предприятием в области подачи тепла и горячей воды, остается. Там нормальные сотрудники, с которыми мы прошли не один запуск тепла», - отметил Игорь Терехов. 
 
Также он сообщил, что в этом году работа по замене магистральных сетей в городе будет продолжаться, что поможет обеспечить бесперебойное снабжение горячей водой и теплом в домах горожан. Кроме того, он обратил внимание на скорость устранения аварийных ситуаций.
 
«Я понимаю, что аварийные ситуации были, есть и будут, но реакция на них должна быть молниеносной. Я не потерплю, чтобы люди не могли дозвониться до аварийки в течение 3,5 часов. Человек должен позвонить в аварийную службу, и аварийная бригада должна приехать в течение максимум получаса», - подчеркнул Игорь Терехов. 
 
Он также сообщил, что одним из его главных требований к новому менеджменту является сбалансирование и реструктуризация долгов «Харьковских теплосетей». 
 
«Новые кризис-менеджеры выведут предприятие на нормальный уровень рентабельности. Мы начнем платить нормальные заработные платы. Все время мы оказывали этому предприятию финподдержку. Я называю это черной дырой: вот сколько туда не дай, оно канет в небытие. Такого больше не будет.  За каждую копеечку будет отчет. Мы будем полностью подавать горячую воду и тепло в дома харьковчан, сократим количество разрытий», - отметил Игорь Терехов.  
 
Также он добавил, что свою работу новый менеджмент начнет с проведения аудиторской проверки. Аудит будет проведен и на других коммунальных предприятий города. 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, тепловые сети, харьков
 
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