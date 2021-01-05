Главная Новости Власть ВИДЕО: Игорь Терехов уволил руководителя КП «Харьковские теплосети» Сергея Андреева
05.01.2021  14:04   

ВИДЕО: Игорь Терехов уволил руководителя КП «Харьковские теплосети» Сергея Андреева

Генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев уволен с занимаемой должности.


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Об этом секретарь горсовета Игорь Терехов сообщил сегодня, 5 января, на рабочем совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в котором приняли участие руководители коммунальных предприятий, представители профильных департаментов, председатели районных администраций. 
 
«За годы работы Сергея Андреева предприятие не показало положительных результатов. Каждый запуск отопительного сезона был очень тяжелым, и нам вместе с главами администраций приходилось работать круглосуточно, чтобы запустить тепло в дома горожан. Постоянные проблемы с горячей водой, теплоснабжением, огромное количество разрытий, которое сегодня не украшают наш город, это все -  результат деятельности «Харьковских тепловых сетей». Считаю, что человек не оправдал нашего доверия, поэтому и был уволен мною с занимаемой должности», - сообщил Игорь Терехов. 
 
Также он отметил, что на должность директора предприятия в первую очередь выберут хорошего кризис-менеджера, поскольку ситуация с тепловыми сетями в городе сложилась непростая. 
 
«Мы понимаем, что, во-первых, нам важно сохранить коллектив и обеспечить его нормальными заработными платами; во-вторых, нужно обеспечить бесперебойное водоснабжение горячей водой и бесперебойное отопление в домах горожан. Сейчас я рассматриваю две кандидатуры на эту должность и наиболее оптимальную назначу до конца дня», - сообщил Игорь Терехов.
 

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, андреев, хтс
 
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