10.12.2020 08:16

Суд решил приостановить работу Коксохима – Госэкоинспекция

Решение суда пока не вступило в силу.



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Харьковский окружной административный суд 7 декабря принял решение временно остановить работу ООО «Коксовый завод «НОВОМЕТ».

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.



В решении суда говорится, что деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы временно приостановлена до получения предприятием разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов.