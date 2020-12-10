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10.12.2020  08:16   

Суд решил приостановить работу Коксохима – Госэкоинспекция

Решение суда пока не вступило в силу.


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Харьковский окружной административный суд 7 декабря принял решение временно остановить работу ООО «Коксовый завод «НОВОМЕТ».

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

В решении суда говорится, что деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы временно приостановлена до получения предприятием разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов.

Тэги:  коксохим, суд, приостановление работы, харьков
 
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