30.11.2020 15:54

Игорь Терехов: Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру Харькова (Facebook)

Первый вице-мэр Харькова разместил на свой странице пост, посвященный развитию транспортной инфраструктуре Харькова и обновлению подвижного состава «Горэлектротранспорта».



facebook.com/igor.terehov.kh

В частности Игорь Терехов сообщил, что новые троллейбусы на автономном ходу в ближайшее время свяжут отдаленные Жихарь, Пятихатки и Горизонт с центром города.

"Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру Харькова и обновлять подвижной состав «Горэлектротранспорта». ￼

В конце прошлой недели в Харьков пришли первые 5 троллейбусов «Богдан» и уже в четверг они выйдут на 2-й, 45-й и 46-й маршруты.

Это новые, современные, комфортные и вместительные троллейбусы, которые полностью соответствуют европейским стандартам. Следующая партия из 6-ти троллейбусов должна прийти в Харьков до конца января, и они сразу же выйдут на маршруты города.

Всего же до конца ноября наступающего года Харьков получит 49 таких троллейбусов. Кроме того, к маю 2021 года мы ожидаем 39 троллейбусов с автономным ходом – 11 мы уже получили в 2020-м, все они работают на маршрутах, что помогло нам решить проблему с перевозкой жителей Северной Салтовки. А в ближайшее время эти троллейбусы свяжут отдаленные Жихарь, Пятихатки и Горизонт с центром города.

Уверен, харьковчане по достоинству оценят новый транспорт."