Игорь Терехов: Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру Харькова (Facebook)

Первый вице-мэр Харькова разместил на свой странице пост, посвященный развитию транспортной инфраструктуре Харькова и обновлению подвижного состава «Горэлектротранспорта».
В частности Игорь Терехов сообщил, что новые троллейбусы на автономном ходу в ближайшее время свяжут отдаленные Жихарь, Пятихатки и Горизонт с центром города.
"Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру Харькова и обновлять подвижной состав «Горэлектротранспорта». ￼
Уверен, харьковчане по достоинству оценят новый транспорт."
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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