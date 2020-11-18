18.11.2020 18:35

Игорь Терехов: Ни о каких перевыборах речи идти не может (ХГС)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов прокомментировал решения судов об отмене протокола Харьковской городской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов в городской совет.



// city.kharkov.ua

Игорь Терехов сообщил, что законодательно запрещено пересчитывать голоса в участковых избирательных комиссиях после того, как результаты были сданы в ТИК. При этом судебные органы уже дважды принимали решения по пересчету, не объясняя, каким образом их нужно выполнить исходя из норм закона.



«Поэтому мы обратились в судебные инстанции, которые принимали такие решения, чтобы они разъяснили, как выполнить решение суда. Ответов, к сожалению, не получили», - сообщил первый вице-мэр.



Он подчеркнул, что выборы считаются действительными, завершенными, и ни о каких перевыборах речи идти не может, тем более что в решении судов об этом не сказано. По его словам, некоторые политические силы, которые не получили желаемого результата, хотят затянуть этот процесс.



«Я хочу успокоить горожан и сказать, что ничего страшного не происходит, это юридическая коллизия. Было решение суда по отмене протокола, было новое заседание, был принят новый протокол, и так может продолжаться бесконечно. Это не повлияет на обеспечение жизнедеятельности города Харькова. Что будет дальше, если будут в силе эти решения судов? Депутатский корпус работает в старом составе и проводит сессии. Исполнительный комитет действует, городской совет действует», - сообщил Игорь Терехов.