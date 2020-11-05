Это наша с вами совместная победа! Игорь Терехов поблагодарил харьковчан и жителей Харьковщины за поддержку на выборах (ВИДЕО)

В "Блоке Кернеса - Успешный Харьков" поблагодарили избирателей за доверие и пообещали не подвести в работе, направленной на развитие Харькова и Харьковской области.
С обращением к избирателям выступил первый вице-мэр Игорь Терехов.
«Дорогие земляки! От имени нашего лидера Геннадия Кернеса и его политической силы "Успешный Харьков" искренне благодарю всех, кто 25 октября поддержал нас на местных выборах. Это наша с вами совместная Победа. Ваше огромное доверие Геннадию Кернесу и его блоку означает для нас, прежде всего, ответственность перед каждым из вас. Десять лет наша команда живет по принципу: любить Харьков - работать для людей. Нам удалось многое - иногда вопреки складывающимся обстоятельствам, но всегда благодаря вашей поддержке. Теперь мы в ответе не только за город, но еще и за Харьковскую область. Мы видим наш регион процветающим, комфортным и безопасным. Местом, где хочется жить, работать, растить детей и быть уверенным в стабильности будущего. Областью счастливых и успешных людей, в которой уютно всем национальностям и вероисповеданиям. Еще раз - спасибо вам за огромное доверие. Мы не подведем!», – сказал он.
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День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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