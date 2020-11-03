Рада разрешила украинцам менять отчество уже с 14 лет: о родословных и отеческих корнях рекомендовано забыть (RadaTVchannel)

Депутаты Верховной Рады Украины во время очередного заседания во вторник, 3 ноября, приняли за основу и в целом законопроект №2450, позволяющий с нового 2021 года менять отчество.
За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.
Так, проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс и Семейный кодекс Украины.
В частности, в Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право человека на следующее:
Соответствующие изменения предлагается внести также в Семейный кодекс.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" (Garnaga v. Ukraine) от 16 мая 2013 года, в котором ЕСПЧ установил нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ввиду того, что соответствующие положения законодательства Украины, регулирующие вопросы изменения отчества, сформулированы недостаточно четко.
Этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
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Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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