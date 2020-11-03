03.11.2020 14:41

Рада разрешила украинцам менять отчество уже с 14 лет: о родословных и отеческих корнях рекомендовано забыть (RadaTVchannel)

Депутаты Верховной Рады Украины во время очередного заседания во вторник, 3 ноября, приняли за основу и в целом законопроект №2450, позволяющий с нового 2021 года менять отчество.



://facebook.com

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

Так, проект закона вносит изменения в Гражданский кодекс и Семейный кодекс Украины.

В частности, в Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право человека на следующее:

Отчество можно изменить с 16 лет.

С 14-летнего возраста отчество изменить можно только с согласия родителей/опекуна.

Если один из родителей против смены отчества ребенка, вопрос решается органами опеки и попечительства, либо в суде. Во внимание берется выполнение своих обязанностей родителями и другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение в пользу интересов ребенка.

Соответствующие изменения предлагается внести также в Семейный кодекс.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" (Garnaga v. Ukraine) от 16 мая 2013 года, в котором ЕСПЧ установил нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ввиду того, что соответствующие положения законодательства Украины, регулирующие вопросы изменения отчества, сформулированы недостаточно четко.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года.