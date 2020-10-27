Главная Новости Власть 5% прокуроров не сдали экзамена на профпригодность (ЗиБ)
27.10.2020  15:25   

5% прокуроров не сдали экзамена на профпригодность (ЗиБ)

Участие в первом этапе аттестации 26 октября 2020 приняли 470, в том числе и харьковских, прокуроров: почти 5% участников тестирования не прошли.


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447 прокуроров набрали 70 и более баллов по результатам сдачи 26.10.2020 экзамена в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора.  

Список тех, кто проходит в следующий этап опубликовал сайт Офиса Генпрокурора. 

Как сообщал «ЗиБ», тестирование проходит автоматизировано с использованием компьютерной техники в присутствии членов соответствующей кадровой комиссии и продолжается 100 минут. Вопрос избираются для каждого прокурора автоматически из общего перечня вопросов в количестве 100 вопросов. Каждый вопрос должен предусматривать варианта ответа, один из которых является правильным. Каждый правильный ответ - один балл. 

Проходной балл для успешногосдачи экзамена составляет 70 баллов.

 

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  прокурор, аттестат, харьков, проверка, экзамен
 
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