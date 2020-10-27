5% прокуроров не сдали экзамена на профпригодность (ЗиБ)

27.10.2020 15:25

Участие в первом этапе аттестации 26 октября 2020 приняли 470, в том числе и харьковских, прокуроров: почти 5% участников тестирования не прошли.

447 прокуроров набрали 70 и более баллов по результатам сдачи 26.10.2020 экзамена в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора.

Список тех, кто проходит в следующий этап опубликовал сайт Офиса Генпрокурора.

Как сообщал «ЗиБ», тестирование проходит автоматизировано с использованием компьютерной техники в присутствии членов соответствующей кадровой комиссии и продолжается 100 минут. Вопрос избираются для каждого прокурора автоматически из общего перечня вопросов в количестве 100 вопросов. Каждый вопрос должен предусматривать варианта ответа, один из которых является правильным. Каждый правильный ответ - один балл.

Проходной балл для успешногосдачи экзамена составляет 70 баллов.