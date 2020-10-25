Главная Новости Власть Игорь Терехов принял участие в голосовании: Я сделал свой выбор в пользу развития успешного Харькова (ВИДЕО, ФОТО)
25.10.2020  14:19   

Игорь Терехов принял участие в голосовании: Я сделал свой выбор в пользу развития успешного Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы, кандидат в депутаты городского совета Игорь Терехов проголосовал на выборах в местные советы.


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Первый вице-мэр Харькова проголосовал на избирательном участке №231, расположенном в автотранспортном колледже на площади Конституции, 28.

Свой выбор Игорь Терехов охарактеризовал, как правильный.

«Только что проголосвал, сделал свой выбор в пользу развития успешного города Харькова. Я, как и большинство харьковчан, поддержу вектор развития города Харькова на последующие пять лет», – сказал он.

После этого Игорь Терехов прокомментировал ход голосования в Харькове. Он отметил, что на текущий момент явка низкая, меньше, чем была на президентских и парламентских выборах. Основным фактором, который снизил явку, первый вице-мэр считает ситуацию с коронавирусом, когда люди предпочитают оставаться дома.

«Тем не менее, во второй половине дня народ уже активнее голосует и, думаю, явка будет больше», –  уверен Игорь Терехов.


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Тэги:  выборы2020, терехов, голосование, харьков
 
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