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20.10.2020  13:53   

Аттестация харьковских прокуроров: кто проходит дальше (ЗиБ)

Опубликованы списки прокуроров, прошедших первый этап аттестации.


://zib.com.ua

Первый этап аттестации местных прокуроров, проходившем 16 октября, прошли 410 человек.

О результатах аттестации сообщил Офис Генерального прокурора, передает «Закон и Бизнес» .

Так, в первом этапе аттестации - анонимный тестування- приняли участие 440 прокуроров. Из них 410 прокуроров набрали 70 и более баллов, а 128 человек - 90 и более баллов.

Их список опубликован на сайте Офиса Генпрокурора.

Следующий этап - тестирование на общие способности и навыки.

Как ранее сообщал «ЗиБ», в общем аттестацию пройдут более 6 тыс. Прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных).

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  прокурор, аттестат, харьков, проверка, экзамен
 
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