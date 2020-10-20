Аттестация харьковских прокуроров: кто проходит дальше (ЗиБ)

Опубликованы списки прокуроров, прошедших первый этап аттестации.
Первый этап аттестации местных прокуроров, проходившем 16 октября, прошли 410 человек.
О результатах аттестации сообщил Офис Генерального прокурора, передает «Закон и Бизнес» .
Так, в первом этапе аттестации - анонимный тестування- приняли участие 440 прокуроров. Из них 410 прокуроров набрали 70 и более баллов, а 128 человек - 90 и более баллов.
Их список опубликован на сайте Офиса Генпрокурора.
Следующий этап - тестирование на общие способности и навыки.
Как ранее сообщал «ЗиБ», в общем аттестацию пройдут более 6 тыс. Прокуроров местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных).
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