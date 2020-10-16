Игорь Терехов рассказал, как Харьков будет жить в «красной» зоне карантина

- школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают;

- ночные клубы закрываем;

- развлекательные зоны в ТРЦ закрываем;

- спортивные клубы работают, но с жестким соблюдением дистанции между посетителями;

- транспорт работает в полном объеме, но с жестким соблюдением масочного режима. В метро его будут контролировать не только на входах на станции, но и на платформах и вагонах», – написал Игорь Терехов.