Главная Новости Власть Игорь Терехов рассказал, как Харьков будет жить в «красной» зоне карантина
16.10.2020  15:02   

Игорь Терехов рассказал, как Харьков будет жить в «красной» зоне карантина

Школы уходят на каникулы, развлекательная жизнь Харькова приостанавливается.


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Об итогах внеочередного заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям первый вице-мэр рассказал на своей странице в Фейсбуке.
 
«Результат такой:
- школы, как это предписывают решения Кабинета Министров, уходят на каникулы с 19-го октября, но детские сады работают;
- ночные клубы закрываем;
- развлекательные зоны в ТРЦ закрываем;
- спортивные клубы работают, но с жестким соблюдением дистанции между посетителями;
- транспорт работает в полном объеме, но с жестким соблюдением масочного режима. В метро его будут контролировать не только на входах на станции, но и на платформах и вагонах», – написал Игорь Терехов.

Первый вице-мэр отметил, что все эти ограничения будут бессмысленными, если каждый из нас не будет соблюдать масочный режим и не будет требовать этого от окружающих.

«Уважаемые харьковчане! Давайте бережно относится не только к своему здоровью, но и беречь здоровье окружающих, только так у нас получится как можно скорее выйти из «красной» зоны и победить пандемию в целом», – призвал Игорь Терехов.

 

Тэги:  терехов, карантин, харьков
 
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