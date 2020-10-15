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15.10.2020  19:59   

Обращение первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова к горожанам (Горсовет)

Игорь Терехов обратился к жителям города в связи с вхождением Харькова в «красную карантинную зону».


//city.kharkov.ua
"Сегодня Харьков вошел в так называемую «красную карантинную зону», что подразумевает введение дополнительных ограничений, в том числе и остановку работы общественного транспорта.
 
Ответственно заявляю следующее. Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал, - метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут.
 
При этом я обращаюсь к харьковчанам - ответственно отнеситесь к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
 
Также обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров - помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а, значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.
 
Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания.
 
При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга - соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан.
 
И не болейте. Здоровье харьковчан - залог успешного развития города Харькова".
 
С уважением, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов
Источник:   Горсовет
 Тэги:  терехов, красная зона, харьков, карантин, коронавирус, пандемия, эпидемия
 
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