15.10.2020 19:59

Обращение первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова к горожанам (Горсовет)

Игорь Терехов обратился к жителям города в связи с вхождением Харькова в «красную карантинную зону».



//city.kharkov.ua

"Сегодня Харьков вошел в так называемую «красную карантинную зону», что подразумевает введение дополнительных ограничений, в том числе и остановку работы общественного транспорта.

Ответственно заявляю следующее. Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал, - метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут.

При этом я обращаюсь к харьковчанам - ответственно отнеситесь к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Также обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров - помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а, значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.

Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания.

При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга - соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан.

И не болейте. Здоровье харьковчан - залог успешного развития города Харькова".

С уважением, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов