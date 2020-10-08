08.10.2020 10:56

Игорь Терехов: В скором времени Геннадий Кернес будет в Харькове

Первый вице-мэр Харькова рассказал о состоянии здоровья Геннадия Кернеса, политических манипуляции конкурентов и о планах по развитию мегаполиса команды Геннадия Кернеса «Блок Кернеса - Успешный Харьков».



// city.kharkov.ua

В интервью программе «Прямая речь» на 7-м канале Игорь Терехов коснулся важных аспектов развития и функционирования Харькова.

О подготовке Харькова к проведению местных выборов 25 октября в условиях коронавирусных ограничений:

«Городская власть в условиях карантинных ограничений сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность на избирательных участках. Мы выделили из городского бюджета средства на приобретение и дезсредств на избирательные участки, и масок, и все меры предосторожности будут соблюдены на избирательных участках. Процесс голосования будет организован так, чтобы люди чувствовали себя безопасно и не заразились. Так что призываю всех харьковчан прийти и отдать голос за ту партию, за ту политическую силу, приверженцами которой они являются», – сказал он.

О строительстве зоопарка:

«В планах города к 23 августа следующего года открыть харьковский зоопарк. Это инфраструктурный глобальнейший проект, равному которому не знала Украина. Мало кто из городов Европы тоже воплощает в жизнь такие проекты. Мы воплощает этот проект, потому что отдаем себе отчет, что это будет якорь для привлечения туристов в город Харьков. А туристы - это финансовые возможности. Люди приезжают на несколько дней, вокруг этого развивается инфраструктура, люди тратят в Харькове деньги. Доходы бюджета будет расти, доходы предпринимателей будут расти и в целом инфраструктура будет развиваться».

По инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, вход в зоопарк будет бесплатный, и это будет точка притяжения и харьковчан, и гостей города в Харьков. Кроме того, на базе зоопарка будет построен океанариум. Сегодня заказаны многие аквариумы, тоннели, они из стекла, срок изготовления их около полугода. Это будет необычано красовый проект: мы будем идти, а над нами будут плавать акулы, рыба-меч, другие рыбы. В таком сухопутном городе, как Харьков, такой проект действительно будет уникальным».

О задачах по благоустройству Харькова:

«Мы ставим себе задачу в следующем году пойти в спальные районы - благоустройство дворов, внутриквартальных дорог, тротуаров. Это приоритет следующего года. Мы четко понимаем, что сегодня должны заходить в спальные районы, делать там комплексное благоустройство, чтобы было комфортно людям жить в том или ином районе».

О строительстве метрополитена:

«В этом году мы начинаем строительство метрополитена. Две станции – «Одесская» и «Державинская» – эти станции мы будем строить. Начнем в этом году, посмотрим, как пойдет, но думаю, за четыре года мы простроим эти станции. Во всяком случае план-график у нас такой. Очень серьезно мы отнеслись к получению ресурсов на этот проект. Шесть лет мы проводили переговоры и добились, что два банка выделили нам кредитный ресурс 320 миллионов евро под очень хороший для нас процент, с отсрочкой платежа. Эти средства выделены на строительство двух станций и депо, которое будет обслуживать весь подвижной состав метрополитена. Следующее, куда пойдут деньги - это закупка нового подвижного состава для метро. В наши планы входит обновление всего подвижного состава, потому что и морально и физический эти вагоны устарели».

О здоровье Геннадия Кернеса:

«Прежде всего, я благодарен всем харьковчанам, которые волнуются за Геннадия Адольфовича.

Скажу сразу: жизнедеятельности и работоспособности Геннадия Адольфовича Кернеса ничего не угрожает. Это во-первых. Второе: он сегодня проходит реабилитацию в одной из берлинских клиник. Коронавируса уже у него нет, все тесты отрицательные. И постепенно здоровье Геннадия Кернеса, по мнению немецких врачей, хорошими темпами идет на поправку. Думаю, в скором времени Геннадий Адольфович будет в Харькове. Никакого волнения не должно быть, а все слухи сегодня раздуваются его политическими оппонентами на фоне выборов».

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