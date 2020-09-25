25.09.2020 14:59

Игорь Терехов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальной туристической организацией (Горсовет)

Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Харьковским городским советом и Национальной туристической организацией Украины состоялась сегодня, 25 сентября 2020 года, в горсовете.



//city.kharkov.ua

Документ подписали первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов и президент Национальной туристической организации Украины (НТОУ) Иван Липтуга.

Соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития туристического потенциала города Харькова, повышение конкурентоспособности на международном туристическом рынке, в том числе через поддержку приоритетных направлений туристической деятельности, привлечение инвестиций в развитие туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства.

Как отметил Игорь Терехов, туризм является одной из тех сфер, которые очень остро ощущают на себе негативное влияние распространения коронавируса. Тем не менее, даже в таких условиях Харьков старается укреплять свои позиции как одного из наиболее привлекательных туристических городов в Украине. По его словам, на протяжении нескольких последних лет Харьков входит в топ-10 туристических городов страны по версии туристического портала «Zruchno.Travel». Также в конце прошлого года Харьков получил несколько специальных наград в рейтинге привлекательных туристических локаций по версии fDi Magazine (издание «Finanсial Times»).

«Для нас важно, чтобы Харьков стал туристическим центром. Это даст возможность привлекать больше туристов из других городов и стран, что потянет за собой развитие экономики города. Инвесторы тоже более охотно приходят на такие территории. Развитие туризма - это не просто красивые улицы, музеи, а целая инфраструктура, начиная от аэропорта, автовокзала, железнодорожного сообщения, гостиниц и заканчивая достопримечательностями. У нас нет моря или гор, но Харьков выделяется другим. Это, например, парк Горького, сад Шевченко, будущий зоопарк с океанариумом. Мы создаем такую инфраструктуру, которая комфортна и для проживания жителей города, и для пребывания туристов. Уверен, что сегодняшнее соглашение даст еще больший импульс развитию города как туристического центра», - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь Иван Липтуга отметил, что подписанное соглашение действительно поможет Харькову достичь поставленных целей.

«Необходимо делать качественный туристический продукт. Поэтому мы внедряем в Украине международные стандарты качества и безопасности. Также мы занимаемся образованием и профессиональной подготовкой, сокращением разрыва между теоретическими знаниями и практическими навыками тех людей, которые работают в нашем секторе. А еще важно заниматься брендингом территорий, маркетингом, продвижением на международном и внутреннем рынках. Наша генеральная задача - создать сеть региональных и локальных туристических организаций, которые будут взаимодействовать друг с другом и будут представлять органы власти, бизнес, общественность, местных жителей. Этому и посвящено наше соглашение. Думаю, все у нас получится», - сказал Иван Липтуга.

Соглашение было подписано на заседании Туристического совета при Харьковском городском голове, которое прошло в рамках празднования Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине (отмечаются 27 сентября).