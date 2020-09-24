24.09.2020 18:24

В Харьковском горсовете первый раз заседал оргкомитет Украинской Кремниевой долины (112)

В Харьковском городском совете прошло первое заседание рабочей группы по реализации проекта "Украинская Кремниевая долина" на базе бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского.



//112.ua

Об этом сообщает региональное информагентство SQ.

План действий во исполнение соответствующего поручения президента Зеленского обсуждали представители городской власти, команды Ярославского (генерального инвестора и координатора проекта), IT-компаний, а также ректора ведущих профильных вузов города. Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" от DCH, рассказал о текущем статусе проекта "Украинская Кремниевая долина": "Уже сейчас с нами работают лучшие зарубежные архитекторы и коммерческие консультанты. Мы планируем создать полный цикл для реализации высокотехнологичных проектов - образование, разработки, внедрение их в производство. В частности, здесь будут самые лучшие условия для представителей IT-индустрии – возможно, в том числе и из белорусских компаний". Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов подтвердил готовность городской власти участвовать в создании украинской Кремниевой Долины: "То, что это будет именно в Харькове - отлично. Сегодня здесь мы собрались, чтобы обсудить все связанные с этим вопросы. У проекта действительно сильный инвестор. Город понимает, что со своей стороны тоже необходимо будет вкладывать деньги, мы готовы к этому". Он подчеркнул, что важно обеспечить достойный масштаб проекта, и для этого у города есть все предпосылки: "Мы не можем сделать проект в масштабе "спичечного коробка" на базе "Хартрона". Даже при всем уважении к "Хартрону". Проект "Украинской Кремниевой долины" будет реализован на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ". И это показатель его масштабности".

Участники рабочей группы обсудили статус проекта, его этапы и стратегию развития, подтвердили готовность участвовать в его реализации. Ректор Харьковского национального университета им. Каразина подчеркнул, что: "Феномен американской кремниевой долины пока еще в мире никто не повторил. У нас есть такой шанс. Во-первых, нужен мозг. У нас есть много вузов, много профессоров, студентов много, но они все порознь существуют. А их необходимо объединить, чтоб была общая работа. Во-вторых, нужен город. Он есть - Харьков. Правда, Харькову не хватает драйва: для людей важен комфорт не с точки зрения, вот мой стул и моя работа, а комфорт с настроением, вопрос логистики, инфраструктуры, всего прочего. Но в Харькове есть Ярославский, все получится".

Второе заседание рабочей группы по реализации проекта "Украинская Кремниевая долина" планируют провести на базе одного из харьковских вузов, в повестке дня – проект дорожной карты проекта с учетом всех предложение членов "оргкомитета".

Как сообщают харьковские СМИ, практически одновременно с заседанием в горсовете председатель ХОГА Алексей Кучер посетил завод "Хартрон", по его словам, выполняя поручение Зеленского собрать информацию о насущных проблемах промышленных предприятий региона. Здесь же он сделал заявление о намерении создать "кремниевую, силиконовую или харьковскую долину".

Примечательно, что вначале года подобная же ситуация с заявлениями главы области, повторяющими инициативы на уровне города, была замечена во время попытки Кучера создать свой штаб по борьбе с коронавирусом, автономный от антикризисной инициативы Кернеса и Ярославского. О результатах деятельности "антиковидной" областной структуры неизвестно. Также нет информации о том, какие важные для таких предприятий, как харьковских "Электротяжмаш" и завод им. Малышева, были приняты после ранее состоявшихся подобных визитов губернатора на промпредприятия региона.