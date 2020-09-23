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23.09.2020  21:44   

Игорь Терехов встретился с родителями в Московском районе (Горсовет)

Встреча первого вице-мєра Харькова Игоря Терехова и руководителей сферы образования города с родителями воспитанников детсадов и учащихся школ Московского района состоялась сегодня, 23 сентября 2020 года, в Харьковской гимназии №144.


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Напомним, это традиционные встречи с родительской общественностью, которые проводятся в Харькове уже четвертый год. Именно на этих встречах родители могут обратиться к городской власти с любой просьбой - об улучшении материально-технического состояния учебного учреждения, ремонте и пр.
 
На сегодняшней встрече представители родительских комитетов озвучили самые разные предложения. Например, родители учеников из школы №42 попросили установить ограждение вокруг учебного учреждения и провести видеонаблюдение. С просьбой об асфальтировании территории обратились из школ №31, 156, 177 и детсадов №55, 137, 174, 198, 199, 292, 367. Также запланированы ремонты туалетов в школе №64 и входной группы в Школе юных моряков, замена окон в детсадах №33, 58, 367 и школе №128, установка игровых площадок и павильонов в детсадах №33, 39, 80, 270, 317, 363 и пр.
 
Подводя итоги встречи, Игорь Терехов отметил, что некоторые просьбы, которые не требуют большого финансирования, будут выполнены уже в этом году.
 
«Вопросов прозвучало много, и мы записали их все. Там, где возможно, выполним в ближайшее время - окна, павильоны, видеонаблюдение, ремонты небольшие. Нужно приводить в порядок запасные выходы в детсадах и школах, которые не использовались до пандемии, поскольку сейчас там нужны раздельные потоки детей. С асфальтированием, конечно, сложнее, и большинство этих работ мы вносим в план на 2021 год. Попытаемся максимально все выполнить», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, встреча с родителями, харьков
 
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