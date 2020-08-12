12.08.2020 16:52

Кабмин предложил установить срок действия паспорта-книжки. Решение – за Радой

От последнего наследия - паспорта книжечки, очередной раз решили окончательно избавиться.



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Кабинет министров поддержал законопроект, предлагающий установить срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжки. Решение принято на заседании правительства 12 августа без обсуждения.

Проект закона устанавливает следующие сроки действия таких паспортов:

для украинцев в возрасте от 16 до 25 лет – он истекает в день достижения лицом 25 лет;

для граждан в возрасте от 25 до 45 лет – он действует до 45 лет при условии, что лицо успело вклеить новое фото в паспорт по достижении 25-летнего возраста до начала действия закона;

для лиц от 45 лет – бессрочно, но с тем же условием относительно фотографии.

То есть к следующей дате, когда нужно вклеить новое фото, паспорт гражданина Украины в форме книжки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

"Отказ от унаследованной с советских времен системы документирования физических лиц паспортом Украины в форме книжечки, работы с бумажными документами на сегодняшний день является первоочередной задачей для ГМС (Государственной миграционной службы, – ред.)", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.