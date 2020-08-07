07.08.2020 15:49

Ігор Терехов: Необхідно посилити контроль за виконанням карантинних заходів

Якщо посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів у міському транспорті та нічних клубах, рівень поширення коронавірусі можна знизити.



//city.kharkov.ua

З такою пропозицією сьогодні, 7 серпня, на селекторній нараді за участю членів уряду щодо впровадження протиепідемічних заходів і рівнів епідбезпеки через поширення COVID-19 виступив перший заступник мера Харкова Ігор Терехов.

За його словами, міська система охорони здоров'я працює стабільно і виконує всі необхідні вимоги, але потрібно проводити чітку політику разом із правоохоронними органами, спрямовану на виконання обмежувальних заходів. У підсумку, це має скоротити кількість хворих, але при цьому не вплинути на роботу інфраструктурних об'єктів. Зокрема, мова йде про тимчасову заборону роботи нічних клубів, контролю за дотриманням дистанції і запобіжних заходів при перевезенні пасажирів у міськелектротранспорті та маршрутних автобусах.

«Для нас це вкрай важливо, щоб ми стабілізували ситуацію у Харкові. Нам потрібно вживати жорстких заходів до нічних клубів і перевізників у випадку, якщо вони порушують карантинні обмеження. І тут зобов'язані діяти правоохоронні органи, інакше ми не зупинимо цей процес. Що стосується метрополітену, то це основний перевізник, і ми не бачимо жодних передумов для закриття метро. Ми виконуємо всі вимоги, які повинні, і просимо підключитися до контролю усіх, хто має його здійснювати», - підкреслив Ігор Терехов.

Він зазначив, що динаміка захворюваності у Харківській області прогресує, але це, перш за все, пов'язано з раннім виявленням захворювання.

«Люди почали активніше здавати тести на COVID-19. Це дуже правильно, тоді захворювання легше лікується, а ми відстежуємо реальну картину. Тому ми закликаємо всіх людей проходити тестування за будь-яких підозр», - сказав перший віце-мер.

За словами директора Харківського обласного лабораторного центру Любові Махоти, раніше у регіоні здавали 1 тис. тестів на тиждень, а зараз - близько 5 тис.