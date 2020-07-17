На Харьковщине 27 районов укрупнили в семь: список

Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.
За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.
Сначала Раде предлагали создать 129 новых районов, позже их число увеличили до 136. В то же время на заседании в пятницу нардепы проголосовали за создание 138 новых районов.
В частности, в Харьковской области вместо 27 районов будет семь.
Состав новых укрупненных районов:
– Изюмский район (с административным центром в городе Изюме) в составе территорий Балаклейской, Барвенковской, Боровской, Донецкой, Изюмской, Куньевской, Оскольской, Савинской территориальных громад;
– Красноградский район (с административным центром в городе Краснограде) в составе территорий Зачепиловской, Кегичевской, Красноградскойг, Натальинской, Сахновщинской, Староверовской территориальных громад;
– Купянский район (с административным центром в городе Купянске) в составе территорий Великобурлуцкой, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Шевченковской территориальных громад;
– Лозовский район (с административным центром в городе Лозовая) в составе территорий Беляевской, Близнюковской, Лозовской, Алексеевской, Первомайской территориальных громад;
– Харьковский район (с административным центром в городе Харькове) в составе территорий Безлюдовской, Высочанской, Ольховской, Дергачевской, Липецкой, Люботинской, Малоданиловской, Мерефянской, Нововодолажской, Южногородской, Песочинской, Роганской, Солоницевской, Харьковской, Циркуновскойтерриториальных громад;
– Чугуевский район (с административным центром в городе Чугуеве) в составе территорий Волчанской, Змиевской, Малиновской, Новопокровской, Печенежской, Слобожанской, Старосалтовской, Чкаловской, Чугуевской территориальных громад;
– Богодуховский район (с административным центром в городе Богодухове) в составе территорий Богодуховской, Валковской, Золочевской, Коломакской, Краснокутской территориальных громад.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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