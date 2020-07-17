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17.07.2020  14:30   

На Харьковщине 27 районов укрупнили в семь: список

Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.


// РБК-Украина

За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Сначала Раде предлагали создать 129 новых районов, позже их число увеличили до 136. В то же время на заседании в пятницу нардепы проголосовали за создание 138 новых районов.

В частности, в Харьковской области вместо 27 районов будет семь.

Состав новых укрупненных районов:

Изюмский район (с административным центром в городе Изюме) в составе территорий Балаклейской, Барвенковской, Боровской, Донецкой, Изюмской, Куньевской, Оскольской, Савинской территориальных громад;

Красноградский район (с административным центром в городе Краснограде) в составе территорий Зачепиловской, Кегичевской, Красноградскойг, Натальинской, Сахновщинской, Староверовской  территориальных громад;

Купянский район (с административным центром в городе Купянске) в составе территорий Великобурлуцкой, Ольховатской, Двуречанской, Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Шевченковской территориальных громад;

Лозовский район (с административным центром в городе Лозовая) в составе территорий Беляевской, Близнюковской, Лозовской, Алексеевской, Первомайской территориальных громад;

Харьковский район (с административным центром в городе Харькове) в составе территорий Безлюдовской, Высочанской, Ольховской, Дергачевской, Липецкой, Люботинской, Малоданиловской, Мерефянской, Нововодолажской, Южногородской, Песочинской, Роганской, Солоницевской, Харьковской, Циркуновскойтерриториальных громад;

Чугуевский район (с административным центром в городе Чугуеве) в составе территорий Волчанской, Змиевской, Малиновской, Новопокровской, Печенежской, Слобожанской, Старосалтовской, Чкаловской, Чугуевской территориальных громад;

Богодуховский район (с административным центром в городе Богодухове) в составе территорий Богодуховской, Валковской, Золочевской, Коломакской, Краснокутской территориальных громад.

Тэги:  верховная рада, децентрализация, укрупнение, район, харьков
 
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