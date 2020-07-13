Без паніки: в середу в Харкові завиють сирени

У середу, 15 липня, в Харкові та області проведуть планову технічну перевірку автоматизованої системи оповіщення населення.
Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, електросирени ввімкнуть о 14:25.
Переривчасте звучання сирен означає «Увага всім!». Під час перевірки засобів оповіщення громадянам рекомендують зберігати спокій і продовжувати свої справи.
Нагадаємо, що планова перевірка роботи засобів оповіщення проводиться чотири рази на рік - у третю середу січня, квітня, липня і жовтня.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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