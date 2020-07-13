13.07.2020 11:04

Без паніки: в середу в Харкові завиють сирени

У середу, 15 липня, в Харкові та області проведуть планову технічну перевірку автоматизованої системи оповіщення населення.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, електросирени ввімкнуть о 14:25.

Переривчасте звучання сирен означає «Увага всім!». Під час перевірки засобів оповіщення громадянам рекомендують зберігати спокій і продовжувати свої справи.

Нагадаємо, що планова перевірка роботи засобів оповіщення проводиться чотири рази на рік - у третю середу січня, квітня, липня і жовтня.