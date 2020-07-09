09.07.2020 19:10

В преддверие повышения налогов на землю фермеры Харьковщины на 10% увеличили отчисления в местные бюджеты

Жители Харьковской области уплатили 808 500 000 грн земельного налога и арендной платы за землю



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По данным налоговиков, в январе - июне 2020 местные бюджеты Харьковщины получили 808,5 млн. грн. платы за землю.

Задание выполнено на 109,7%, дополнительно поступило 71,4 млн. грн.

Депутаты решили увеличить налог в 10 раз.

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект под номером №3131. Согласно нормативному акту, будет введен минимальный земельный налог. Сумма будет зависеть от оценочной стоимости, а платить будут даже те, кто ныне от налогов освобожден.

В среднем, это около 1400 гривен за один гектар земли. Сумма платежа равняется 5% от оценочной стоимости, и вносить его нужно будет один раз в год.

Если же подоходный налог - тот, который получили от пая - и налог на землю (сейчас около 0,3% от оценочной стоимости) будут меньше установленной "минималки", то минимальную сумму заплатить придется, причем всем, пишет Obozrevatel.

Юристы говорят, что в новом законе есть "интересное" уточнение. Так, в статье 281 Налогового кодекса говорится, что пенсионеры, ветераны, чернобыльцы, многодетные и другие категории, которые владеют менее 2 га земли, вообще освобождены от налогов.

А вот новый законопроект говорит, что платить будут все, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного гектара.