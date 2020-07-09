Главная Новости Власть В преддверие повышения налогов на землю фермеры Харьковщины на 10% увеличили отчисления в местные бюджеты
09.07.2020  19:10   

В преддверие повышения налогов на землю фермеры Харьковщины на 10% увеличили отчисления в местные бюджеты

Жители Харьковской области уплатили 808 500 000 грн земельного налога и арендной платы за землю


://facebook.com

По данным налоговиков, в январе - июне 2020 местные бюджеты Харьковщины получили 808,5 млн. грн. платы за землю. 

Задание выполнено на 109,7%, дополнительно поступило 71,4 млн. грн.

Депутаты решили увеличить налог в 10 раз.

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект под номером №3131. Согласно нормативному акту, будет введен минимальный земельный налог. Сумма будет зависеть от оценочной стоимости, а платить будут даже те, кто ныне от налогов освобожден.

В среднем, это около 1400 гривен за один гектар земли. Сумма платежа равняется 5% от оценочной стоимости, и вносить его нужно будет один раз в год.

Если же подоходный налог - тот, который получили от пая - и налог на землю (сейчас около 0,3% от оценочной стоимости) будут меньше установленной "минималки", то минимальную сумму заплатить придется, причем всем, пишет Obozrevatel.

Юристы говорят, что в новом законе есть "интересное" уточнение. Так, в статье 281 Налогового кодекса говорится, что пенсионеры, ветераны, чернобыльцы, многодетные и другие категории, которые владеют менее 2 га земли, вообще освобождены от налогов.

А вот новый законопроект говорит, что платить будут все, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного гектара.

Источник:   ГФС Украины по Харьковской области
 Тэги:  налоги, земля, харьков, отчет, статистика, аренда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Экономика и промышленность Кто из харьковчан не платит ЕСВ с доходов: расширен список 06.07 Экономика и промышленность В финкомитете Верховной Рады представили концепт налоговой амнистии 25.06 Власть Городской голова передал харьковским медикам спецавто для борьбы с эпидемией
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 