28.06.2020 14:04

У Харкові відзначають День Конституції (ФОТО)

Святковий захід з нагоди Дня Конституції України пройшов сьогодні, 28 червня, біля пам'ятника Незалежності України на пл. Конституції.



://city.kharkov.ua

У зв'язку з карантином у ньому взяла участь обмежена кількість людей, серед яких були заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, представники обласної влади, дипломатичних представнитств Харкова. На честь 24-тої річниці прийняття Основного Закону на площі пролунав гімн України і присутні поклали квіти до монументу.



Як зазначила Світлана Горбунова-Рубан, День Конституції - дуже важлива подія для всього українського суспільства, тому що вона визначає значимість документа, який забезпечує наше життя.



«Згідно з Конституцією, Україна - соціальна держава, і дуже б хотілося, щоб вона такою і була. В Основному Законі прописані всі права і можливості наших громадян, і дуже хочеться, щоб вони могли ними користуватися і знали, що для них завжди відкриті нові перспективи.



У Конституції зазначені права людей в ​​усіх життєвих ситуаціях, і важливо, щоб держава їх виконувала чесно і вчасно, а громадяни поважали Основний Закон. Тільки ця гармонія може зробити так, щоб поняття «держава» і «країна» співпали у свідомості людей. Щоб вони знали, що їх захищають, підтримують і роблять життя кращим», - сказала заступник міського голови.



Довідка. Конституція України була прийнята Верховною Радою вранці 28 червня 1996 роки після тривалого обговорення. Всю ніч депутати працювали над проєктом Основного Закону, голосуючи за кожну статтю окремо. У результаті документ набрав 315 голосів при необхідних 300. Документ визначив базові принципи організації вищих органів держави і місцевого самоврядування, їх відносини і компетенцію, а також права, свободи і обов'язки людини і громадянина. В її розробці брали участь вчені Харківської національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (нині - Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). Міжнародне співтовариство назвало першу Конституцію незалежної України однією з найдемократичніших у світі.