26.06.2020 17:01

Ігор Терехов проінспектував хід будівництва Будинку нерухомості (ФОТО)

Реконструкцію будівлі міського Бюро технічної інвентаризації на пл. Павлівській, 4 планується завершити до Дня міста.



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Сьогодні, 26 червня, перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов провів виїзну нараду з представниками підрядних організацій.

Ігор Терехов зазначив, що в будівлі, де розміститься новий Будинок нерухомості, виконують роботи з розведення комунікацій, пусконалагоджувальні та облицювальні роботи, покривають підлогу плиткою. Основні конструктиви будівлі готові.



За словами Ігоря Терехова, це один з найскладніших міських проєктів з реконструкції, що обумовлено віком дому та близькістю ґрунтових вод. У роботах задіяно багато фахівців різних підрядних організацій. Будівлю реабілітували, намагаючись зберегти історичний вигляд і створити сучасний об'єкт. Тому при будівництві застосовувалися сучасні технології та матеріали. До старих приміщень міського БТІ додали нові, і загальна площа Будинку нерухомості склала 5 тис. кв. м.



«Ми взялися за амбітний проєкт, і довелося виконати багато прихованих робіт, наприклад, з будівництва перекриттів між поверхами. Також тут зовсім по-іншому зроблений фундамент, який знаходився в зоні підтоплення», - розповів перший віце-мер.





Ігор Терехов зазначив, що будинок на пл. Павлівській, 4 можна побачити в фотоальбомах з видами старого міста. Харків'яни побачать, що центральний фасад будівлі буде відтворений в первісному вигляді - вже замовлені скульптури, які прикрашали його раніше і тепер повернуться на своє місце.



«Фасад будівлі, що не виходить на Павлівську площу, змінився і став нового, сучасного вигляду. Але вигляд всього будинку можна порівняти з історичним», - зазначив перший заступник міського голови.





Він повідомив, що відкрити Будинок нерухомості планується 23 серпня, на День міста, і харків'яни зможуть отримувати якісні послуги в комфортних умовах.



Нагадаємо, що в першому в Україні Будинку нерухомості можна буде отримати всі послуги, пов'язані з нерухомістю, в тому числі - з реєстрації нерухомості, проведення реконструкції, будівництва, перепланувань, за процедурою успадкування, отримання архівної інформації, проведення операцій купівлі-продажу, обміну, дарування тощо. Також там будуть надавати безкоштовні консультації. Поки БТІ працює на першому поверсі Центрального універмагу (пл. Павлівська, 1/3).





Довідка. У 1911-му купець Адам Піотровський вирішив побудувати прибутковий будинок на Торговій площі, 4, де часто проходили ярмарки і різні міські масові заходи. Проєкт був замовлений харківському архітектору Борису Корнієнку (1871 - 1916). Проєкт реалізували всього за два роки, але він не встиг послужити первісній меті. Після 1917 року будинок пристосували під Будинок колгоспника з готельними номерами, їдальнею і громадськими приміщеннями.



У Другу світову війну будинок не постраждав. У повоєнні радянські часи там знаходився центральний поштамт, який після відновлення основної будівлі на Привокзальній площі трансформувався у поштове відділення. За весь час в історичній будівлі була проведена низка реконструкцій, що призвело до втрати частини унікального зовнішнього декору. Після реконструкції 1992 року будинок було передано Харківському бюро технічної інвентаризації.