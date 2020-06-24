24.06.2020 08:42

Предприниматели Харькова могут получить бесплатные консультации онлайн в центре поддержки Дія.Бизнес

Уже почти месяц, как в Харькове появился первый центр поддержки предпринимателей «Дія.Бизнес». В течение карантина он работает онлайн в тестовом режиме.



// diia.gov.ua

Маркетинг, программы поддержки, финансов, систематизации бизнес-процессов, управления персоналом и юридической поддержки. Именно в этих направлениях представители малого и среднего бизнеса могут получить онлайн-консультации в центре поддержки предпринимателей «Дія.Бизнес». Он появился в Харькове месяц назад, стал первым в Украине. В период карантина он работает онлайн в тестовом режиме.



«Эта зона называется «Дія.Бизнес», и там сегодня предприниматели смогут уже получать бесплатные, и в некоторых случаях платные консультации о том, как строить свой бизнес, как его улучшать, как быть конкурентоспособным на рынке. Также эти услуги можно уже сегодня получать онлайн на портале «Дія», где работают в том числе харьковские консалтинговые компании», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



В будущем направления консультаций расширят. Но это не единственный проект, который Харьков реализует совместно с Минцифрой, отметил Олег Дробот.



«Мы сегодня ввели регистрацию предпринимателей онлайн, мы делаем это с Министерством цифровой трансформации. Сегодня именно Харьковский городской совет и наш профильный департамент регистрации отрабатывают все заявки, поступающие от харьковских предпринимателей. Сегодня можно за десять минут открыть или закрыть свое собственное дело, не приходя в ЦНАП. Сегодня можно внести изменения в любые свои регистрационные данные, будучи физическим лицом-предпринимателем, также онлайн. И мы сейчас работаем над регистрацией уже ООО, также онлайн, то есть идем дальше, и уже говорим, что не только физические лица-предприниматели могут получать услуги онлайн, а и широкий большой бизнес», – добавил Олег Дробот.



Харьков, говорит заместитель городского головы, обслуживает предпринимателей еще из шести областей.