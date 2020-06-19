19.06.2020 10:55

На Салтовке жители общались с главой администрации прямо у подъездов домов (ФОТО)

19.06.2020, председатель администрации Московского района Харьковского городского совета О.Н.Товкун провел встречу с жителями района.



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На встрече поднимались насущные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства района.

Журналисты отметили активную позицию жителей Селтовки, которые обращались к председателю администрации Московского района Харьковского городского совета с вопросами, которые касались не только месных проблем, но и общих вопросов по состоянию дел в городе. В своем подавляющем большинстве жители Московского района всказали удовлетворения от внеднения програм по благоустройсву. Дворы реально стали чище. Особенно понравилось жильцам, что заасвальтированы внутриквартальные дороги. Много вопросов касалось ремонтов в подъездах и входных груп многоэтажек.