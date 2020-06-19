Главная Новости Власть На Салтовке жители общались с главой администрации прямо у подъездов домов (ФОТО)
19.06.2020  10:55   

На Салтовке жители общались с главой администрации прямо у подъездов домов (ФОТО)

19.06.2020, председатель администрации Московского района Харьковского городского совета О.Н.Товкун провел встречу с жителями района.


// facebook

На встрече поднимались насущные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства района.

Журналисты отметили активную позицию жителей Селтовки, которые обращались к председателю администрации Московского района Харьковского городского совета с вопросами, которые касались не только месных проблем, но и общих вопросов по состоянию дел в городе. В своем подавляющем большинстве жители Московского района всказали удовлетворения от внеднения програм по благоустройсву. Дворы реально стали чище. Особенно понравилось жильцам, что заасвальтированы внутриквартальные дороги. Много вопросов касалось ремонтов в подъездах и входных груп многоэтажек.

 

Источник:   Администрация Московского района ХГС
 Тэги:  салтовка, администрация, харьков, московский, встреча
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.06 Образование Салтовские детские сады-яслеи победили на престижном конкурсе в Киеве (ФОТО) 17.06 Криминал и происшествия Полицейские обнаружили в квартире наркомана на Салтовке запасы наркозелья (ФОТО) 12.06 Дороги и транспорт У суботу на великому перехресті Салтівки забороняється рух транспорту
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 