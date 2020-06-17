17.06.2020 09:54

Украинцев, которые не подадут одноразовую декларацию, будут считать миллионерами

Государство хочет знать об имуществе и денежные средствах не только государственных служащих, но и рядовых граждан.



//izvestia.kharkov.ua

Уже в этом году в Украине планируют ввести нулевую декларацию для всех слоев населения. Граждане должны сообщить государству о всех доходах и имуществе, которое находится в их собственности. При этом источники этих доходов и стоимость активов можно не указывать.



Декларацию можно подать как в бумажном варианте в налоговую службу по месту жительства, так и в электронном виде.



Объектами одноразового декларирования являются активы физического лица, к которым, в частности, относятся:



– валютные ценности



– транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы;



– летательные аппараты, суда, лодки и другие плавучие средства;



– ценное движимое имущество, в том числе ювелирные изделия, предметы искусства и антиквариата, драгоценные камни и тому подобное;



– недвижимое имущество;



– объекты незавершенного строительства;



– доли (паи) в имуществе юридических лиц, акции, корпоративные права в другой, чем ценные бумаги, форме;



– финансовые инструменты;



– выданные займы или другие виды финансовой помощи;



– другие активы и имущественные (вещные) права.



Украинцы имеют право уточнить информацию, указанную в декларации, неограниченное количество раз в течение периода декларирования. Согласно закону, одноразовое декларирования является добровольным, но если человек откажется сообщать государству о своих доходах, то его будут считать миллионером.



В случае непредставления физическим лицом единовременного декларации декларируемыми таким физическим лицом считаются активы, что на 31 декабря 2019 года зарегистрированы или задекларированные другим способом в установленном законодательством порядке в Украине, а также денежные средства в сумме 1 000 000 гривен.



Если лицо имеет доходы, на которые оно не уплатило налог, то его необходимо оплатить в течение 30 дней с момента подачи декларации. Также государство будет осуществлять контроль за расходами граждан. Если сумма покупки превысит сумму доходов на 10 размеров минимальной заработной платы, то на такое лицо наложат штраф, за уклонение от уплаты налогов.