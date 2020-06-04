04.06.2020 18:51

У міськраді обговорили головні напрямки Стратегії розвитку Харкова до 2030 року (ФОТО)

У середині червня буде оприлюднено графік проведення круглих столів, присвячених основним напрямкам нової Стратегії розвитку Харкова.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 4 червня 2020 року, на засіданні робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 роки повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська.

Вона нагадала, що основні напрямки нової Стратегії - це безпечне цифрове середовище, комфортне місто і креативні індустрії.

«За час карантину члени робочої групи підготували низку аналітичних матеріалів, які стануть основою для наших засідань у рамках підготовки Стратегії. У зв'язку з цим ми вносимо зміни до дорожньої карти з написання цього документа і впроваджуємо онлайн-модель для збору проєктних ідей та проведення тематичних круглих столів для всіх бажаючих. Графік їх проведення ми озвучимо 15 червня», - зазначила начальник управління.

Під час засідання робочої групи директор ТОВ «Екополіс Харків» Віталій Баранніков презентував «якірний» проєкт Стратегії 2020-2030 - «Екополіс ХТЗ». Він нагадав, що багатоцільовий бізнес-парк - це ініціатива компанії «DСН». Проєкт планують реалізувати на території заводу «ХТЗ».

«Загальна площа підприємства становить 147 гектарів. Ми сконцентруємо його виробництво без втрати обсягів випуску продукції на 30 гектарах, а решта площі буде використана під будівництво бізнес-парку - індустріальної частини, технопарку, розподільного, медичного, освітнього центрів тощо. Це понад 13 тисяч нових робочих місць. Планові інвестиції в проєкт становлять близько 1 мільярда доларів. У нас уже є пропозиції від провідних китайських інвестиційних фондів. До кінця року плануємо отримати генеральний план проєкту та з початку наступного року починаємо проєктувати і будувати», - розповів Віталій Баранніков.

«Це дуже важливий проєкт не тільки для Харкова, але й для всієї України, тому міська влада надасть йому всебічну підтримку», - підкреслив секретар Харківської міської ради Олександр Новак.