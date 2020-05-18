Против Минобразования Украины подан иск за искажение истории в учебниках (ВИДЕО)

Профессиональные юристы требуют исключить из учебников героизацию участников массовых беспорядков на Майдане.
Андрей Портнов на своем канале выступил с обращением, в котором сообщает о подаче иска на Минобразование Украины.
В обращении юриста выражается уверенность, что правильность такого решения будет поддержана сотнями тысяч украинцев.
Основной акцент сделан на то, что «пока в вопросе освещения массовых беспорядков, повлекших гибель граждан Украины, не наступит справедливость, не наступит одинаковое отношение к двум сторонам гражданского конфликта, мы не сможем построить справедливого общества».
В этот понедельник всем нам надо поберечь себя. Сегодня 26-й Лунный день - один из самых сложных дней Лунного месяца. Символ этих Лунных суток – Болото и его главные обитатели - Жабы. В этот день общение часто приводит к ссорам и "переливанию из пустого в порожнее".
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру затих. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру начнет ослабевать.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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