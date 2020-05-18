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18.05.2020  13:13   

Против Минобразования Украины подан иск за искажение истории в учебниках (ВИДЕО)

Профессиональные юристы требуют исключить из учебников героизацию участников массовых беспорядков на Майдане.


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Андрей Портнов на своем канале выступил с обращением, в котором сообщает о подаче иска на Минобразование Украины.

В обращении юриста выражается уверенность, что правильность такого решения будет поддержана сотнями тысяч украинцев.

Основной акцент сделан на то, что «пока в вопросе освещения массовых беспорядков, повлекших гибель граждан Украины, не наступит справедливость, не наступит одинаковое отношение к двум сторонам гражданского конфликта, мы не сможем построить справедливого общества».

 

Источник:   Андрей Портнов / youtube канал
 Тэги:  портнов, учебник, заявление, революция, беспорядки
 
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