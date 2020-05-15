15.05.2020 11:11

Раз в Европе нет противотуберкулезных диспансеров, значит и нам они не нужны - комментарии Минздрава Украины

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что по плану реформирования в течение трех лет противотуберкулезные отделение в Украине будут сведены в единые областные территориальные центры, но большую часть закроют, несмотря на то что за эпидемией коронавируса специалисты прогнозируют вспышку туберкулеза.



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Об этом управленец МОЗ сказала во время брифинга 15 мая.

По ее словам, фтизиатрические заведения сейчас недофинансированы на 795 млн. гривен.

Она добавила, что такая же ситуация и с психиатрическими больницами, 35 из которых недополучили финансирования на уровне 870 млн. гривен.

"Сеть фтизиатрической службы очень разной в различных областях. В областях есть много диспансеров и больниц, которые не вполне соответствуют требованиям не только Программе медицинских гарантий, но и в целом современным требованиям в больницы. В частности, инфекционного профиля", - сказала Микичак.

"Но мы не смогли и не сможем в течение ближайших лет привести всю эту сеть к тем стандартам, которые существуют в Европе. В Европе практически нет противотуберкулезных диспансеров и наверняка таким путем решили двигаться", - добавила заместитель министра.

Она подчеркнула, что реформирование фтизиатрической сети будет продолжаться, фтизиатрическая сеть и сами диспансеры будут объединяться.

"Маленькие, маломощные инфекционные отделения, где на кроватях лечится несколько пациентов и стоимость лечения составляет 300-400 тысяч гривен для одного пациента, но в эту стоимость входят не медикаменты, а больше зарплата персонала, такие диспансеры не могут работать. Они должны зайти под управления одного областного территориального центра фтизиатрической службы ", - рассказала Микичак.

"Эти центры должны пройти переобучение персонала. То есть, весь персонал должен уметь и владеть современными протоколами, должен получать надлежащую заработную плату и обеспечить все требования инфекционного контроля", - пояснила посадовиця Минздраве.

Она подчеркнула необходимость работы в рамках государственной стратегии развития фтизиатрической службы, которая предусматривала три года транформации. Некоторые области ее уже провели, в частности Одесская и Львовская.

Микичак добавила, что сейчас команда Минздрав работает над тем, чтобы удержать ситуацию и сделать фтизиатрические отделения сильнее и состоятельными, для того, чтобы переучить кадры в течение трехлетнего периода создать эффективную службу помощи пациентам с таким заболеванием, как туберкулез.