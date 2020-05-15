Раз в Европе нет противотуберкулезных диспансеров, значит и нам они не нужны - комментарии Минздрава Украины

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что по плану реформирования в течение трех лет противотуберкулезные отделение в Украине будут сведены в единые областные территориальные центры, но большую часть закроют, несмотря на то что за эпидемией коронавируса специалисты прогнозируют вспышку туберкулеза.
Об этом управленец МОЗ сказала во время брифинга 15 мая.
По ее словам, фтизиатрические заведения сейчас недофинансированы на 795 млн. гривен.
Она добавила, что такая же ситуация и с психиатрическими больницами, 35 из которых недополучили финансирования на уровне 870 млн. гривен.
"Сеть фтизиатрической службы очень разной в различных областях. В областях есть много диспансеров и больниц, которые не вполне соответствуют требованиям не только Программе медицинских гарантий, но и в целом современным требованиям в больницы. В частности, инфекционного профиля", - сказала Микичак.
"Но мы не смогли и не сможем в течение ближайших лет привести всю эту сеть к тем стандартам, которые существуют в Европе. В Европе практически нет противотуберкулезных диспансеров и наверняка таким путем решили двигаться", - добавила заместитель министра.
Она подчеркнула, что реформирование фтизиатрической сети будет продолжаться, фтизиатрическая сеть и сами диспансеры будут объединяться.
"Маленькие, маломощные инфекционные отделения, где на кроватях лечится несколько пациентов и стоимость лечения составляет 300-400 тысяч гривен для одного пациента, но в эту стоимость входят не медикаменты, а больше зарплата персонала, такие диспансеры не могут работать. Они должны зайти под управления одного областного территориального центра фтизиатрической службы ", - рассказала Микичак.
"Эти центры должны пройти переобучение персонала. То есть, весь персонал должен уметь и владеть современными протоколами, должен получать надлежащую заработную плату и обеспечить все требования инфекционного контроля", - пояснила посадовиця Минздраве.
Она подчеркнула необходимость работы в рамках государственной стратегии развития фтизиатрической службы, которая предусматривала три года транформации. Некоторые области ее уже провели, в частности Одесская и Львовская.
Микичак добавила, что сейчас команда Минздрав работает над тем, чтобы удержать ситуацию и сделать фтизиатрические отделения сильнее и состоятельными, для того, чтобы переучить кадры в течение трехлетнего периода создать эффективную службу помощи пациентам с таким заболеванием, как туберкулез.
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