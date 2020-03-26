26.03.2020 12:36

Ігор Терехов: Відділення «Мегабанку» відновили роботу у підземних переходах

Пункти прийому платежів АТ «Мегабанк» відновили роботу сьогодні, 26 березня, у переходах КП «Підземне місто».



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 26 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Вчора перший віце-мер провів нараду з представниками фінустанови. За його словами, відділення працюватимуть з 9 до 17:00. Мета такого рішення - підтримати міські комунальні підприємства, у яких скорочуються платежі при таких же витратах на ресурси, зарплати тощо.

Як повідомив на засіданні КНС генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов, раніше працювали тільки дев'ять відділень банку і були скорочені пункти прийому платежів, що є катастрофою для підприємства.

«За аналізом, подача води у нас скорочується по юрособах, тому що багато хто пішов на карантин, але збільшується по фізособах, тому що люди знаходяться вдома. Нам кожен день потрібно виконувати свої функції. Це також стосується КВПВ та «Харківських теплових мереж», тому що зупинити процес ми не можемо. Про коммунальні підприємства абсолютно забули, а це дуже важливе питання», - сказав Віталій Панов.

Він акцентував увагу на тому, що цю проблему потрібно вирішити на державному рівні, адже бізнесу надали пільги.

Ігор Терехов зазначив, що Харківський міський голова Геннадій Кернес звернувся до Прем'єр-міністра України з низкою пропозицій, які стосуються підтримки комунальних підприємств. Зокрема, йдеться про можливість передбачення компенсації. Перший віце-мер підкреслив, що у ситуації, що склалася, міська влада використовує всі можливості для безперебійної роботи підприємств життєзабезпечення.

«Розуміємо, що у такий час люди не виходитимуть з дому. Сьогодні дуже складна ситуація у КП, тому що платежі падають, а нам потрібно щодня надавати якісну послугу людям. Практично на кожній сесії надаємо фінансову підтримку нашим підприємствам з міського бюджету - «Харківводоканалу», «Харківським тепловим мережам», але можливості міського бюджету не безмежні. У зв'язку з карантинними заходами дохідна частина міського бюджету скорочується. Тому давайте разом у складних ситуація стояти, і все у нас вийде», - сказав Ігор Терехов.

Він повідомив, що питання підтримки комунальних підприємств міська влада і далі намагатиметься вирішити з урядом, звертаючись до Кабінету Міністрів і профільних міністерств.

Зазначимо, що крім пунктів прийому платежів у підземних переходах, по Харкову залишається працювати ще 41 пункт. Таким чином, всього працюватимуть 60 пунктів. З більш детальною інформацією та адресами можна ознайомитися на сайті «Мегабанку».