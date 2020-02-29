Все пункты пропуска и пограничники Харьковщины приготовились к нововведению

С завтрашнего дня украинцы смогут выезжать в Россию только по заграничным паспортам, россияне же в Украину подобным образом ездят с 2015 года.
краинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам. Такое заявление еще в декабре сделал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания правительства, передает УНН.
"Загранпаспорт для выезда из Украины в РФ. С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - отметил тогда Гончарук.
Глава правительства отметил, что уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.
"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил он.
Напомним, с 1 марта 2015 решением Кабинета министров Украины граждане РФ пересекают госграницу Украины исключительно по заграничным паспортам.
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