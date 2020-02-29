Главная Новости Власть Все пункты пропуска и пограничники Харьковщины приготовились к нововведению
29.02.2020  10:32   

Все пункты пропуска и пограничники Харьковщины приготовились к нововведению

С завтрашнего дня украинцы смогут выезжать в Россию только по заграничным паспортам, россияне же в Украину подобным образом ездят с 2015 года.


://facebook.com

краинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам. Такое заявление еще в декабре сделал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания правительства, передает УНН.

"Загранпаспорт для выезда из Украины в РФ. С 1 марта 2020 пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - отметил тогда Гончарук.

Глава правительства отметил, что уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил он.

Напомним, с 1 марта 2015 решением Кабинета министров Украины граждане РФ пересекают госграницу Украины исключительно по заграничным паспортам.

Источник:   УНН
 Тэги:  таможня, протокол, паспорт, харьков, контрабанда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.02 Криминал и происшествия Таможенники не поверили водителю, что тот припрятал полтора ящика греческого бренди для «персонального сугреву» (ФОТО) 14.02 Криминал и происшествия Два в одном - контрабандист удивил таможенников обширной библиотекой и кучей замороженной рыбы (ФОТО) 12.02 Криминал и происшествия Заробитчанин пытался тайком привезти в Харьков несовершеннолетнюю возлюбленную
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 