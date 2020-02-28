28.02.2020 08:54

Сервис WEB-переводчик языка жестов внедрят в центрах админуслуг и больницах Харькова

Быть услышанными и получить качественные услуги. В Харькове вводят сервис «WEB-переводчик языка жестов» для людей с недостатками слуха.



// izvestia.kharkov.ua

Такой сервис уже работает в Бюро технической инвентаризации, где показал себя успешно.



Средства на реализацию проекта выделили депутаты городского совета во время последней сессии.



«Если сегодня человеку с потерей слуха для того, чтобы воспользоваться городским сервисом нужно обращаться либо к переводчику, либо к сопровождающему лицу, что не всегда возможно, что не всегда является качественным и что несет за собой дополнительные расходы, то сегодня этот сервис на территории города будет предоставляется с помощью специального решения, где такое лицо может самостоятельно обратиться к нам. Мы с помощью планшета подключим это лицу к круглосуточному кол-центру и обеспечим онлайн-перевод с языка жестов на украинский язык для того, чтобы наш администратор мог общаться с нашим клиентом», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



Соответствующий сервис уже предоставляют в Бюро технической инвентариции, теперь его распространят. Планируется, что будет около восьмидесяти точек в разных учреждениях города, где люди с недостатками слуха смогут им воспользоваться.



«По мировой статистике среди городского населения 5% людей стабильно страдают от такой потери, и сегодня по поручению городского головы Геннадия Кернеса мы внедряем новый сервис, который позволит качественно обслуживать таких людей. Мы говорим и про административные центры, мы говорим про социальные центры, мы говорим про больницы и другие городские учреждения», – добавил Олег Дробот.