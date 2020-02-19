В БТИ заработал сервис Web-переводчик жестового языка (ВИДЕО)

В Бюро технической инвентаризации глухих людей теперь обслуживают без помех.
Там заработал новый сервис «Web-переводчик языка жестов». Теперь люди с недостатками слуха могут беспрепятственно получить любую услугу.
Через специальный планшет администратор выходит на видеосвязь со специалистом и таким образом стороны обмениваются информацией.
«Позиция нашего мэра Геннадия Кернеса такова, что все сервисы на территории города должны быть, качественными, быстрыми и удобными для абсолютно всех харьковчан. И сегодня мы в БТИ, первой городской локации, запускаем специальный сервис для слабослышащих людей. Теперь они смогут без дополнительной помощи, без сопровождения, без переводчика обратиться в КП «БТИ» и получить самостоятельно все сервисы, которые их интересуют», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот .
Люди с недостатками слуха охотно тестируют новый сервис, а потом делятся впечатлениями.
«Очень удобно в коммуникации, потому что с листиком и бумажкой для неслышащих людей это очень сложно, а такая вот программа, которая у вас установлена, очень удобна, но жалко, что это только в БТИ», – поделилась впечатлениями о новой услуге одна из посетительниц.
Заместитель городского головы Олег Дробот убеждает - соответствующее задание уже поставил мэр, поэтому в ближайшее время «Web-переводчик языка жестов» появится и в других учреждениях услуг.
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