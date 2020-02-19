Главная Новости Власть В БТИ заработал сервис Web-переводчик жестового языка (ВИДЕО)
19.02.2020  09:23   

В БТИ заработал сервис Web-переводчик жестового языка (ВИДЕО)

В Бюро технической инвентаризации глухих людей теперь обслуживают без помех.


// izvestia.kharkov.ua

Там заработал новый сервис «Web-переводчик языка жестов». Теперь люди с недостатками слуха могут беспрепятственно получить любую услугу.

Через специальный планшет администратор выходит на видеосвязь со специалистом и таким образом стороны обмениваются информацией.
 
«Позиция нашего мэра Геннадия Кернеса такова, что все сервисы на территории города должны быть, качественными, быстрыми и удобными для абсолютно всех харьковчан. И сегодня мы в БТИ, первой городской локации, запускаем специальный сервис для слабослышащих людей. Теперь они смогут без дополнительной помощи, без сопровождения, без переводчика обратиться в КП «БТИ» и получить самостоятельно все сервисы, которые их интересуют», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот .
 
Люди с недостатками слуха охотно тестируют новый сервис, а потом делятся впечатлениями.
 
«Очень удобно в коммуникации, потому что с листиком и бумажкой для неслышащих людей это очень сложно, а такая вот программа, которая у вас установлена, очень удобна, но жалко, что это только в БТИ», – поделилась впечатлениями о новой услуге одна из посетительниц.
 
Заместитель городского головы Олег Дробот убеждает - соответствующее задание уже поставил мэр, поэтому в ближайшее время «Web-переводчик языка жестов» появится и в других учреждениях услуг.
 

Тэги:  бти, услуга, харьков, язык жестов, переводчик
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
25.10 Власть Жителям Жихаря помогают в решении вопросов недвижимости 04.10 Власть В частном секторе Харькова внедряют поект по оказанию комплексной услуги в сфере недвижимости 16.09 Общество Новый фронт-офис БТИ предоставил около миллиона услуг
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 