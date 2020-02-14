14.02.2020 13:23

У міськраді обговорили з міжнародними експертами розвиток прав дітей і людей з інвалідністю

Зустріч з експертами Ради Європи в рамках проєкту «Розвиток соціальних прав людини як ключовий фактор стійкої демократії в Україні» відбулася 13 лютого у Харківській міській раді.



://city.kharkov.ua/

У зустрічі взяли участь керівник проєкту Ради Європи Сюзанна Мнацаканян, міжнародний консультант Ради Європи Моніка Смуш-Кулеша, національні експерти Богдан Мойса і Максим Щербатюк, а також представники міськради.



Мета проєкту - забезпечення розвитку соціальних прав людини в Україні відповідно до європейських стандартів, що сприятиме стійкості демократії в країні. Для цього передбачається залучення проєкту в двох напрямах - внесення змін до законодавства і практики. Основна увага буде приділятися розвитку прав людей з інвалідністю, дітей та людей похилого віку.