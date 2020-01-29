За курение в неположенном месте пару сот долларов а за ложный вызов полиции или скорой - около 10 000 грн

Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.
Под конец января Правительство одобрило изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.
Согласно законопроекту изменениями предусмотрено, что минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн.
Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3400 до 10200 гривен.
Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другой опасной события с тяжелыми последствиями.
Данные изменения заработают после принятия законопроекта парламентом.
К этому штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.
"Такого" наказание "недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению безопасности правил. Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей ", - прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.
Кроме того, Правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других.
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