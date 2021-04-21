21.04.2021 10:43

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период

Документ совершенствует требования по комплектованию ВСУ и других военных формирований резервистами (военно обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета» № 1357-их, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Главы государства.

Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности.

В частности, закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.

На граждан, которых будут призывать среди резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству для молодых людей в течение шести месяцев после прекращения такой службы.

Также подписанный Президентом закон Украины реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах.

В частности, предусматривается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе - с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Оберіг» (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).

Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов. Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Напомним, 30 марта Рада разрешила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации. "За" проголосовали 256 нардепов.