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10.04.2021  19:43   

Тренировки бойцов территориальной обороны прошли на Харьковщине

Участие в занятиях приняли более 3,5 тысячи военнообязанных и резервистов.

 
Во время проведения сборов личному составу подразделений территориальной обороны разъяснили изменения, которые предусматриваются для организации качественной подготовки личного состава подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению.
 
К проверке привлекались более 3,5 тысячи военнообязанных и резервистов ОР-1 и ОР-2, которые приписаны к подразделениям территориальной обороны Харьковской области. С военнослужащими подразделений территориальной обороны провели контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки: тактической, минной безопасности, медицинской и др. Проведена тренировка со штабами батальонов и бригадами территориальной обороны по единому замыслу и занятия по выполнению практических действий личным составом подразделений территориальной обороны.
 
Напомним, Рада разрешила в течение суток призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации. Соответствующий документ позволяет за сутки мобилизовать резервистов при существующей потребности. В этот резерв будет входить группа граждан, которые уже отслужили и имеют боевой опыт.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  териториальная оборона, учения
 
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