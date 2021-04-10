10.04.2021 19:43

Тренировки бойцов территориальной обороны прошли на Харьковщине

Участие в занятиях приняли более 3,5 тысячи военнообязанных и резервистов.

Во время проведения сборов личному составу подразделений территориальной обороны разъяснили изменения, которые предусматриваются для организации качественной подготовки личного состава подразделений территориальной обороны к выполнению задач по назначению.

К проверке привлекались более 3,5 тысячи военнообязанных и резервистов ОР-1 и ОР-2, которые приписаны к подразделениям территориальной обороны Харьковской области. С военнослужащими подразделений территориальной обороны провели контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки: тактической, минной безопасности, медицинской и др. Проведена тренировка со штабами батальонов и бригадами территориальной обороны по единому замыслу и занятия по выполнению практических действий личным составом подразделений территориальной обороны.